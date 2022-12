Sorrento calcio, mister Maiuri carica la la squadra per l'incontro col Frascati Domani la gara con la Lupa Frascati, ultima partita del 2022

Assenti gli squalificati Herrera e Cacace, mister Maiuri ha aggregato anche gli ultimi arrivati Simonetti e Maresca per il match di domani in casa della Lupa Frascati, ultima gara del 2022 in virtù del rinvio del match con l'Angri a causa dei casi Covid tra i grigiorossi.

Due sfide difficili da affrontare con il piglio giusto, partendo ovviamente dal match che opporrà il Sorrento ai laziali: "Mancherà anche Cuccurullo per infortunio ma questa è una rosa che ha grandi valori umani - spiega il tecnico rossonero - e sono certo che chi scenderà in campo non farà rimpiangere coloro che dovranno sedersi in tribuna. Vedrete una squadra propositiva, capace di giocare in trasferta esattamente come fa in casa perché anche su questo stiamo lavorando con i miei collaboratori. Sono fiducioso e tranquillo perché questo mi trasmettono i ragazzi, che sono i veri protagonisti di questa cavalcata che ovviamente deve continuare".

Parole di elogio per un gruppo che appare anche in allenamento molto coeso, che lavora sodo tatticamente e cura con attenzione quei dettagli che fanno la differenza: "Questi calciatori sono diventati una famiglia che lotta insieme e questa per me è una cosa bellissima. Dunque, anche a Frascati venderemo cara la pelle contro una formazione di valore. Loro sono una buona squadra, ma questo aspetto ci riguarda fino ad un certo punto perché noi dobbiamo scendere in campo con un atteggiamento più audace rispetto a quello che si è visto di recente nelle gare esterne. Quella di domani una partita che ci può dare tanto in termini di autostima e di consapevolezza in prospettiva futura e per chiudere in bellezza questa prima parte di annata".

Da ricordare che domani il Sorrento scenderà in campo a Frascati con la maglia della solidarietà Xmas Edition (sponsor di eccezione il boutique hotel Don Alfonso 1890) che verrà indossata anche mercoledì contro l’Angri. Questa divisa unica, creata da Zeus per il Natale 2022, diventerà un cimelio da accaparrarsi attraverso l’asta di beneficenza in favore dell’ Associazione RF78 - creata nel 2021 in memoria di Roberto Fiorentino, grande tifoso rossonero - che raccoglie fondi a favore della ricerca sul cancro.