Basket serie A 1: anticipo senza sorprese, Sassari travolge la Gevi Napoli Alla Gevi non basta la prova di Howard (18 punti) e incassa il terzo ko nelle ultime quattro uscite

Va a Sassari l'anticipo dell'undicesima giornata di serie A. Al PalaSerradimigni la Dinamo piega Napoli per 86-69, con 28 punti di Jones e 18 di Bendzius. Secondo successo di fila per la formazione sarda, che aggancia così a quota 10 Brindisi, Brescia e Venezia, mentre resta due lunghezze indietro la Gevi, a cui non basta la prova di Howard (18 punti) e incassa il terzo ko nelle ultime quattro uscite.

CLASSIFICA: Olimpia Milano, Virtus Bologna 18 punti; Tortona 14; Pesaro, Trento, Varese 12; Brindisi, Venezia, Sassari, Brescia 10; NAPOLI, Scafati 8; Trieste, Verona 6; Reggiana, Treviso 4.