Judo, Scutto: "Sono sicura che il 2023 sarà un anno ancora più spettacolare" La napoletana è felice dopo il bronzo di Gerusalemme e guarda avanti con entusiasmo.

Il 2022 è stato l’anno della consacrazione per Assunta Susy Scutto. La napoletana ha raccolto grandi risultati e l’ultima perla è arrivata al Judo Master di Gerusalemme nella giornata di ieri. Una bella medaglia di bronzo che la campana ha commentato con entusiasmo. “Concludo l’ultimo anno junior appendendo un’altra medaglia importante. Sono molto contenta dei miei progressi e dell’esperienza che sto accumulando. Nonostante venga da un periodo di infortuni ho dato tutta me stessa mettendo più testa e cuore di sempre: desideravo tanto concludere quest’anno alla grande e sentivo tanto la presenza di Dio in ogni incontro… è stata la mia armatura”.

Poi uno sguardo al futuro. “Sono sicura che il 2023 sarà un anno ancora più spettacolare. Ringrazio la mia squadra le Fiamme Gialle per essere qui con me con Antonio, Salvatore, Andrea e Fabrizio e la nazionale. Un bacio alla mia famiglia e a Kevyn: questa medaglia è dedicata a loro!”.