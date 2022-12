Pallanuoto, Setterosa: Silipo fa il punto dopo la trasferta americana Il tecnico è soddisfatto: "Un buon test in vista della prossima stagione".

I dieci giorni di collegiale a Long Beach hanno fatto bene al Setterosa. Dopo una stagione incredibile con Mondiali ed Europei concentrati in due mesi, si pensa a quel che sarà il 2023, l’anno preolimpico. Nel corso della trasferta americana la squadra di coach Carlo Silipo ha disputato anche delle amichevoli con Spagna e Stati Uniti. Match che hanno dato indicazioni importanti al tecnico napoletano.

"Un buon test in vista della prossima stagione, in cui abbiamo giocato con le nuove regole e che ci ha fornito qualche dato in più su come preparare il Mondiale di Fukuoka", ha spiegato al rientro in Italia. Con gli Usa è arrivato un ko per 16-13. "Molto bene la fase offensiva - commenta il cittì - e segnare tredici gol alla Nazionale americana con Ashleigh Johnson in porta non è mai cosa da poco. Meno bene quella difensiva, ma questo dato può essere letto anche diversamente e riconducibile alla fase di adattamento alle nuove regole ed a quello che sarà il gioco futuro, quando potremo assistere a partite con punteggi un po' più alti. Si è giocato per esempio con la linea dei due metri schiacciata al di fuori dell'area di rigore davanti alla porta". Nel secondo un altro ko contro la Spagna che si è imposta col punteggio di 14-10. "Molto bene i primi due tempi - continua Silipo - il secondo chiuso sul 5-5. Nel terzo abbiamo forzato alcune situazioni in attacco e ci hanno punito nelle ripartenze creando un break che non siamo più riusciti a recuperare. Torniamo a casa con un bagaglio di esperienza in più".

Positivo il bilancio finale "E' un collegiale che ha fatto bene alle ragazze - afferma Carlo Silipo- perché confrontarsi con gli Stati Uniti e con la Spagna, che sono squadre di altissimo livello, ti fa crescere e in un certo senso ti ridimensiona anche, dopo la bella stagione vissuta e ti fa capire che per arrivare a livelli alti come questi bisogna fare molto, molto di più. Le ragazze lo sanno e si stanno impegnando".



Le atlete convocate in California: Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Rapallo Pallanuoto), Lucrezia Cergol (Pallanuoto Trieste), Silvia Avegno (Matarò), Caterina Banchelli (RN Florentia), Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Agnese Cocchiere, Sofia Giustini e Domitilla Picozzi (SIS Roma), Veronica Gant, Claudia Marletta, Giulia Viacava, Dafne Bettini e Giuseppina Condorelli (L'Ekipe Orizzonte). Nello staff, con il commissario tecnico Carlo Silipo, gli assistenti Cosimo Di Cecca ed Elena Gigli e il medico Gianluca Camillieri.



Foto DBM / Deepbluemedia di Giorgio Scala per Federnuoto.it