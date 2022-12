Basket, è la vigilia di Gevi Napoli - Tezenis Verona al PalaBarbuto Buscaglia: "Invito i tifosi al palazzetto per sostenerci"

Domani, con palla a due alle 20, la Gevi Napoli ospiterà la Tezenis Verona per la dodicesima giornata del campionato di Serie A di basket. Il coach della squadra partenopea, Maurizio Buscaglia, ha presentato così il match: "Ci attende una partita dura. Verona è una squadra lunga, molto profonda, con esterni con capacità perimetrali e lunghi molto dinamici che corrono bene il campo. - ha spiegato il tecnico azzurro - Possono cambiare assetto e difende come squadra. Mi fa piacere sottolineare le prestazioni di Cappelletti. Sono davvero contento del suo percorso di crescita. Ho avuto il piacere di allenare Bortolani a Brescia, fece prestazioni importanti in partite molto delicate, e Sanders a Trento, al primo anno di serie A, giocatore di intelligenza cestistica. Fa piacere rivedere Rosselli, giocatore di cui conosciamo l’esperienza. È una squadra su cui dovremo difendere come team".

Il lavoro di squadra

"Abbiamo le maniche rimboccate, stiamo lavorando, dobbiamo dimostrare sempre grande voglia di competere. - ha aggiunto Buscaglia - Bisogna giocare con equilibrio e con la giusta mentalità. Il pubblico del PalaBarbuto saprà aiutarci come sempre. Invito tutti i nostri tifosi lunedì al palazzetto per sostenerci”.