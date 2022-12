Basket Serie A: Gevi Napoli ko, la Tezenis Verona passa al PalaBarbuto (74-80) Il 2022 termina con una sconfitta casalinga per gli azzurri di coach Buscaglia

Dopo il mal di trasferta anche un ko casalingo per la Gevi Napoli. La squadra azzurra chiude con il 2022 con la sconfitta al PalaBarbuto contro la Tezenis Verona: finale di 74-80 con l'ultimo quarto da 17-18, vinto dalla Scaligera, che conquista due punti preziosi in chiave salvezza. A Napoli non basta la prova di Johnson, autore di 19 punti. Per Verona ci sono, invece, i 31 punti di Smith, MVP del match. Al termine del dodicesimo turno la Gevi è nel gruppo delle penultime a quota 8.

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Dodicesima Giornata

Gevi Napoli - Tezenis Verona 74-80

Parziali: 20-21, 16-18, 21-13, 17-28

Napoli: Zerini 6, Howard 9, Johnson 19, Michineau 10, Dellosto, Sinagra ne, Uglietti 10, Williams 10, Stewart 2, Zanotti, Grassi ne, Davis 8. All. Buscaglia

Verona: Cappelletti 10, Holman 2, Ferrari ne, Casarin 6, Johnson 13, Bortolani 11, Candussi ne, Rosselli ne, Anderson 17, Udom 2, Sanders 7, Smith 31. All. Ramagli