Pallanuoto, Settebello ok in Grecia con gol di Renzuto Iodice Il campano è stato protagonista della prima delle due amichevoli in terra greca.

Il Settebello, in previsione di un 2023 dove ci sarà l’appuntamento iridato, è tornato in acqua per la prima delle due amichevoli in programma durante il common training di Atene.

La squadra guidata da Sandro Campagna, di cui fa parte anche il napoletano Vincenzo Renzuto Iodice, ha affrontato nel pomeriggio di martedì la Grecia imponendosi per 10-7. In gol anche il forte atleta campano che ha dato il suo contributo al successo italiano.

"Queste partite ci servono per rientrare nel ritmo gara dopo la pausa natalizia - ha spiegato Campagna - L'alto livello può provocare tanti errori perché questo è sempre un match di livello internazionale. Siamo stati bravi ad ampliare il divario tra secondo e terzo tempo, ma abbiamo concesso alla Grecia di rientrare sul 7-8. Alla fine, ci ha pensato Marziali a chiudere il match, ma ora dobbiamo continuare a implementare il nostro livello di gioco per non cadere nuovamente in questi errori". Giovedì alle 19:00 il Settebello vicecampione del mondo tornerà in acqua per la seconda delle due amichevoli contro la squadra ellenica.

Di seguito il tabellino: Grecia-Italia 7-10

Grecia: Tzortzatos, Geillas, Alafragis, Kalogeropoulos, Foutoulis 2 (2 rig.) Papanastasiou 1 (rig.), Dervisis, Argyropoulos 2, Nikolaidis, Kakaris 2, Giouvetsis, Chalivopoulos, Zerdevas, Gouvis, Kopeliadis. All. Vlachos

Italia: Del Lungo, Di Fulvio, Alesiani, Ferrero 1, Fondelli 1 (rig.), Cannella, Renzuto Iodice 1, Echenique, Marziali 3, Bruni, Iocchi Gratta 3, Condemi 1, Nicosia, Patchaliev, Cassia. All. Campagna

Arbitri: Stavridis e Kostantinais

Note: parziali 2-3, 2-3, 2-2, 1-2. Nessuno uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Grecia 2/16 + 3 rigori, Italia 5/8 + un rigore.

I giocatori convocati sono 18: Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Francesco Cassia, Francesco Condemi e Filippo Ferrero (Ortigia 1928), Luca Damonte (Ferencvaros), Andrea Mladossich (Pallanuoto Trieste), Francesco Di Fulvio, Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli e Matteo Iocchi Gratta (Pro Recco), Lorenzo Bruni, Andrea Patchaliev e Gianmarco Nicosia (RN Savona) e Luca Marziali (Spandau).

Nello staff, insieme al commissario tecnico Alessandro Campagna, l'assistente Amedeo Pomilio, il fisioterapista Eithan Cousin, il videoanalista Paolo Baiardini, il preparatore atletico Alessandro Amato e il preparatore dei portieri Goran Volarevic.

Foto Giorgio Scala DBM – Deepbluemedia per Federnuoto.it