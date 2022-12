Tennis, Giustino deve provare la risalita Il napoletano è numero 281 del mondo e nel 2023 dovrà provare a scalare la classifica.

L’anno che sta per terminare non è stato brillantissimo per Lorenzo Giustino. Il tennista napoletano chiuderà il 2022 come numero 281 del mondo, classifica poco soddisfacente rispetto a quelle degli anni precedenti. Nel 2021 aveva chiuso nella posizione 207 e nei due anni precedenti era stato alla fine dell’anno numero 152 e 151. Un ranking che gli permetteva di giocare le qualificazioni degli Slam dove era riuscito ad esprimersi al rosso sulla terra Rossa del Roland Garros.

Nella prossima stagione il napoletano proverà a risalire la china. Ha scelto di restare ad allenarsi a Barcellona dove preparerà i primi tornei della stagione. Giocherà molto probabilmente i Challenger di Oerais e Tenerife, poi a seconda della classifica deciderà come continuare.

L’obiettivo primario è sicuramente quello di tornare a giocare il tabellone di qualificazione sulla terra parigina, ma per farlo bisognerà fare tanti punti. Giustino ha bisogno di giocare molti match per trovare continuità ed esprimersi al meglio. Le sue doti da lottatore escono alla distanza. Inoltre, dovrà trovare certezze al servizio dove in questa stagione ha avuto tanti alti e bassi che non lo hanno aiutato a vincere partite ampiamente alla sua portata.