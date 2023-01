Domani Sorrento-Monterotondo, Maiuri: siamo pronti per il girone di ritorno" Al Campo Italia la capolista alla prova per conservare il primato dopo la pausa

Si riparte con la sfida casalinga in programma domenica 8 gennaio, alle 14.30, allo stadio Italia contro il Monterotondo. La squadra rossonera ha lavorato sodo durante la sosta per preparare la partita anche perchè la sifda prenatalizia con l'Angri è slittata al 18 gennaio.

Mister Maiuri spiega: "Abbiamo operato sul mercato in maniera funzionale tenendo presente in primis quelle che erano le risorse a disposizione. Sono soddisfatto dell’operato della società e adesso con questo gruppo, che magari verrà ulteriormente puntellato per renderlo definitivamente completo, ci apprestiamo ad affrontare una cavalcata lunga quattro mesi che si annuncia avvincente. Sono convinto che i ragazzi si faranno trovare pronti sin dalla ripartenza perché sono ambiziosi e professionali. Fin qui sono stati i migliori e hanno intenzione di continuare ad esserlo bissando quanto di buono hanno fatto nel girone di andata".

I rischi della pause di campionato: in due settimane ci sono quattro partite

Ogni pausa si porta dietro delle incognite e Maiuri ha cercato di ridurre al minimo i rischi: "Mi sento di dire che abbiamo lavorato molto bene - perché ogni giorno con i calciatori ci siamo detti di non lesinare energie e rimanere concentrati come se la domenica ci fosse la partita. Così è stato e sono molto soddisfatto di come la squadra si è preparata al match con il Monterotondo ed all'intenso periodo che ci attende. Dobbiamo metterci sempre in discussione e non accontentarci mai, abbiamo grandissimo margini di miglioramento".

In due settimane il Sorrento scenderà in campo quattro volte essendo dunque chiamato ad un vero e proprio tour de force: "È un momento importante della stagione, anche se il campionato è molto lungo. Iniziamo con il Monterotondo, squadra ostica che ha insieme a noi il miglior attacco del girone. Vogliamo dare un segnale, far capire che ci siamo e continuare a divertirci perché ovviamente in testa si sta molto bene. Logicamente, chi insegue spera in qualche nostro passo falso ma questo deve regalarci soltanto ulteriori motivazioni".

A proposito, le motivazioni non mancheranno neppure domenica: "Vogliamo riscattare il ko dell'andata contro il Monterotondo e regalare ai nostri tifosi la prima gioia del nuovo anno - conclude Maiuri - ce la metteremo tutta. È gratificante vedere il feeling che si è creato con la gente, non lì dovremo mai deludere nell’atteggiamento e dare sempre tuto per gratificare la loro passione".