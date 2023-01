Scherma, CDM spada a Doha: Cuomo nel tabellone dei migliori Il napoletano ha superato la fase di qualificazione ed è atteso dalla sfida contro l'austriaco Biro.

A Dona, nel Grand Prix FIE di spada maschile ottima giornata per i colori azzurri. Sono sette, infatti, gli atleti che attraverso le qualificazioni hanno conquistato l’accesso alla fase finale in programma domenica. Sulle pedane di Doha ottima la prestazione di Valerio Cuomo, che dopo aver superato con quattro vittorie e un solo ko il girone eliminatorio, ha superato negli assalti ad eliminazione diretta il sudafricano Losevskiy per 15-9 e in seguito, nell’assalto decisivo lo svizzero Metrailler con lo stesso risultato. Cuomo è entrato tra i migliori 64 e nel primo turno del tabellone se la vedrà con l’austriaco Biro.



GRAND PRIX FIE SPADA MASCHILE QUALIFICAZIONI – Doha (QAT), 28 gennaio 2023

Tabellone da 64 (domenica)

Diliberto (ITA) – McDowald (Usa)

Cimini (ITA) – Bielec (Pol)

Cuomo (ITA) – Biro (Aut)

Di Veroli (ITA) – Matsumoto (Jpn)

Piatti (ITA) – Koch (Hun)

Garozzo (ITA) – Crook (Aus)

Armaleo (ITA) – Priinits (Est)

Tabellone preliminare da 64

Garozzo (ITA) b. Ishii (Jpn) 15-6

Piatti (ITA) b. White (Usa) 14-13

Cuomo (ITA) b. Metrailler (Sui) 15-9

Diliberto (ITA) b. Heinzer (Sui) 15-11

Dong (Chi) b. Paolini (ITA) 15-12

Alimov (Uzb) b. Vallosio (ITA) 15-12

Priintis (Est) b. Buzzacchino (ITA) 15-8

Mohsen (Egy) b. Gaetani (ITA) 14-13

Tabellone preliminare da 128

Vallosio (ITA) b. Elgendy (Egy) 15-12

Diliberto (ITA) b. Hamilton-Meike (Hun) 15-6

Buzzacchino (ITA) b. Mahringer (Aut) 15-11

Paolini (ITA) b. Cheong (Sgp) 15-11

Mohsen (Egy) b. Santarelli (ITA) 15-6

Gaetani (ITA) b. Osman-Touson (Hun) 15-11

Cuomo (ITA) b. Losevskiy (Rsa) 15-9

Piatti (ITA) b. East (Gbr) 15-8

Garozzo (ITA) b. Favre (Svi) 15-11

Tabellone preliminare da 256

Piatti (ITA) b. Sheum (Sgp) 15-11

Fase a gironi

Filippo Armaleo: 6 vittorie, nessuna sconfitta (qualificato dopo i gironi)

Gabriele Cimini: 6 vittorie, nessuna sconfitta (qualificato dopo i gironi)

Giulio Gaetani: 5 vittorie, 1 sconfitta

Giacomo Paolini: 5 vittorie, 1 sconfitta

Luca Diliberto: 4 vittorie, 1 sconfitta

Valerio Cuomo: 4 vittorie, 1 sconfitta

Enrico Garozzo: 4 vittorie, 1 sconfitta

Andrea Santarelli: 3 vittorie, 2 sconfitte

Andrea Vallosio: 3 vittorie, 2 sconfitte

Gianpaolo Buzzacchino: 3 vittorie, 3 sconfitte

Enrico Piatti: 2 vittorie, 3 sconfitte

Classifica (238): 65. Giulio Gaetani (ITA), 68. Giacomo Paolini (ITA), 84. Andrea Vallosio (ITA), 89. Gianpaolo Buzzacchino (ITA), 115. Andrea Santarelli (ITA)