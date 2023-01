Tennis, Challenger di Tenerife: Brancaccio fatica ma batte Milojevic Il campano dopo aver perso il primo set si è imposto in rimonta e sfiderà Cox.

Al Challenger di Tenerife 2, ospitato dall’Abama Tennis Academy di Tenerife, ottimo esordio per Raul Brancaccio. Dopo un avvio disastroso, col primo set ceduto per 6-0 contro il serbo Nikola Milojevic, con tre servizi persi e cinque palle break non sfruttate, l’inerzia della partita è cambiata.

Il campano è riuscito ad annullare cinque palle break nel primo game del secondo set, sfruttando invece l’unica occasione concessa dal serbo sul proprio servizio ai vantaggio sul 6-5. Un punto, quello del 7-5, che è stato fondamentale e ha portato la sfida al terzo set dove Milojevic ha pagato il conto dell’occasione persa e Brancaccio si è esaltato. Il ragazzo di Torre del Greco ha strappato il servizio al rivale nel secondo e nell’ottavo gioco chiudendo per 6-2.

Vittoria importante quella ottenuti sui campi veloci di Tenerife che gli consentirà, di presentarsi col favore del pronostico, al match di giovedì quando sfiderà il numero 447 della classifica ATP il britannico Cox.