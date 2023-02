Turris, 2-0 al Monterosi: torna la vittoria dopo oltre 3 mesi Apre Ruffo Luci, chiude Maniero

Gaetano Fontana centra la prima vittoria alla guida della turris i gol di Ruffo Luci in apertura e di Riccardo Maniero al tramonto del match suonano come una autentica boccata d'ossigeno per i corallini reduci da due ko di fila e che non vincevano dal 27 novembre. Restano comunque invischiati in zona playout a quota 26 a una lunghezza proprio dal Monterosi.

Il tabellino

Turris (4-3-3): Perina; Rizzo, Miceli, Di Nunzio, Contessa; Luci (59’ Zampa), Franco (59’ Maldonado), Acquadro (82’ Boccia); Giannone, Maniero, Leonetti. A disposizione: Donini, Fasolino, Taugourdeau, Ercolano, Guida, Longo. Allenatore: Coraggio (Fontana squalificato)

Monterosi (4-3-1-2): Forte; Giordani (72’ Bittante), Mbende, Borri, Tartaglia; Parlati (80’ Vitali), Santoro (65’ Gasperi), Lipani (65’ Di Paolantonio); Carlini; Tonin, Della Pietra (65’ Costantino). A disposizione: Alia, Moretti, Verde, Tolomello, Di Renzo. Allenatore: Menichini

Arbitro: Di Graci di Como

Marcatori: 5’ Ruffo Luci (T), 71’ Maniero (T)

Ammoniti: Lipani, Contessa, Maniero, Santoro, Giordani, Mbende.