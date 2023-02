Volley, B1: la Luvo Barattoli Arzano affronta la Gesan Com Fly Marsala Appuntamento sabato 11 febbraio alle 15:00.

Luvo Barattoli Arzano domani in campo contro la Gesan Com Fly Volley di Marsala. L'appuntamento è fissato per domani (sabato 11 febbraio 2023) all'inconsueto orario delle ore 15 per consentire un più agevole rientro a casa per la compagine siciliana.

La capolista attende con ansia questa sfida impegnativa, preparata con la consueta grinta che contraddistingue questa stagione delle ragazze di coach Antonio Piscopo.

La Gesan Com Fly è una squadra in cerca di riscatto. Arriva all’appuntamento in casa arzanese reduce da quattro sconfitte consecutive (una delle quali al quinto set). Una striscia negativa che si ripercuote chiaramente anche sulla classifica. La vittoria manca dal 18 dicembre, in quella occasione ottennero un 3-1 ai danni del Terrasini nello scontro diretto. Mentre nell’ultimo turno è stato il VolleyRo a fare bottino pieno in casa loro senza concedere neppure un set. L’appuntamento in casa della prima della classe è considerato come una sfida nella quale occorre dare il massimo.

La Luvo Barattoli Arzano è in testa alla classifica con 30 punti all’attivo, tre in più del Santa Teresa di Riva. La Gesan invece è al 9 posto con 12 punti all’attivo. Fra le altre gare della giornata uno sguardo anche alle dirette inseguitrici. Facile trasferta per il Santa Teresa in casa del Pomezia mentre Casal de’Pazzi aspetta l’Hub Ambiente Catania in una gara dal pronostico blindato.

Arbitri dell'incontro Martina Scavelli e Donato Raffaele, la gara sarà irradiata in diretta sulla pagina facebook dell'Arzano Volley.