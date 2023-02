Serie C: Turris ko a Monopoli (2-0), il tabellino Sconfitta per i biancorossi contro i pugliesi: decisive le reti di Mulè e Giannotti

La Turris non trova continuità. Dopo la vittoria contro il Monterosi Tuscia, la squadra allenata da Fontana esce sconfitta dal "Veneziani": finale di 2-0 per il Monopoli. I pugliesi sfruttano la superiorità numerica causata dall'espulsione rimediata da Di Nunzio. Turris in 10 dopo due minuti della ripresa e che va sotto al 50' con la rete di Mulè. Il raddoppio è di Giannotti al 70': il Monopoli blinda i 3 punti. La Turris resta in zona playout a quota 26 punti.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventisettesima Giornata

Monopoli-Turris 2-0

Marcatori: 5’ st Mulè, 25’ st Giannotti

Monopoli (4-2-3-1): Vettorel; Viteritti, Mulè, De Santis (1’ st Drudi), Bizzotto (9’ st Pinto); Vassallo (34’ st Piccinni), Hamlili (20 ’st Bussaglia); Manzari, Rolando (1’ st Fella), Giannotti; Starita. All. Pancaro. A disp. Pisseri, Falbo, Radicchio, Corti

Turris (4-3-3): Perina; Rizzo (4’ st Vitiello), Miceli, Di Nunzio, Contessa (29’ st Ercolano); Ruffo 1’ st Zampa), Maldonado, Acquadro (29’ st Guida); Giannone (4’ st Boccia), Maniero, Leonetti. All. Fontana. A disp. Donini, Fasolino; Taugourdeau, Franco, Finardi, Longo, Haoudi, Di Franco

Arbitro: Pirrotta

Ammoniti: Vassallo, Hamlili, Bizzotto, Pinto (M); Maldonado, Leonetti, Vitiello (T)

Espulso: 2’ st Di Nunzio (T)

Recupero: 4' st