Tennis, ATP 250 di Marsiglia: Brancaccio sfida Brouwer per un posto in tabellone Il campano sogna la prima qualificazione, sulla sua strada c'è il temibile olandese.

La prima qualificazione ad un torneo ATP è sempre più vicina. Raul Brancaccio è ad un solo match dall’ingresso nel tabellone principale del 250 di Marsiglia. Il campano, dopo la buona trasferta in Oceania e la finale al Challenger di Tenerife 2, si è presentato in buone condizioni in terra francese. Ieri ha superato dopo un’ora e 59 minuti di gioco lo statunitense Emilio Nava perdendo il primo parziale 6-3 per poi rimontare e imposto 7-6 (7) 6-1.

Vittoria importante per il numero uno del tabellone di qualificazione che oggi tornerà in campo per la sfida decisiva. Il match è in programma alle 13:30 e vedrà il ragazzo di Torre del Greco sfidare il temibile olandese Gijs Brouwer, numero 5 del seeding marsigliese e reduce dall’ottimo torneo di Rotterdam dove è stato eliminato ai quarti di finale dal connazionale Griekspoor dopo aver battuto l’astro nascente Rune.