Ruvo-Pozzuoli 76-69: la Virtus Bava riparte da coach Sorgentone Palumbo: "Punteremo a terminare nella maniera più dignitosa possibile questa stagione"

Ventesima gara di campionato, ventesima sconfitta per la Virtus Bava Pozzuoli, sconfitta anche a Ruvo di Puglia contro la capolista Tecnoswitch con il risultato finale di 76-69. La società flegrea punta su coach Domenico Sorgentone per il finale della stagione regolare.

Palumbo: "Al lavoro anche per il prossimo anno"

"Sorgentone è l’allenatore giusto per pianificare fin da subito la prossima stagione agonistica. - ha affermato Fulvio Palumbo, responsabile dell’area tecnica della Virtus Pozzuoli - Si tratta di una persona che ha una visione dell’allenamento a 360 gradi con le capacità e la bravura di far funzionare in maniera efficace ogni membro del suo staff e trarre il meglio dalla squadra a disposizione. Gli undici campionati vinti ne rappresentano la serietà e la determinazione che impiega in ogni momento. Insieme a lui punteremo a terminare nella maniera più dignitosa possibile questa stagione e a pianificare fin da subito i giocatori del gruppo su cui puntare per il prossimo campionato e a pianificare il futuro. Sarà coadiuvato nel suo lavoro da Alessandro Tagliaferri che ricoprirà il ruolo di secondo e da Alessandro Pepe come assistente".

La scheda di Sorgentone

"La Virtus Bava Pozzuoli comunica di aver affidato la panchina di head coach della prima squadra a Domenico Sorgentone. Esperto tecnico originario di Roseto ha alle sue spalle una carriera ricca di successi nel campionato di serie B dove vanta la promozione in A2 con le squadre di Roseto, Chieti, Scafati, Atri e Ribera. Ma in totale sono ben 11 i campionati vinti a cui oltre a quelli della serie cadetta vanno aggiunti anche ben 5 di serie C Gold. Vanta anche esperienze nel campionato di serie A2. Ha, inoltre, guidato nel corso della sua carriera Forze Armate, Vasto, Porto Sant’Elpidio, Palermo, Foligno, Ortona, Bisceglie e Cecina".

Il tabellino

Serie B - Girone D

Ventesima Giornata

Tecnoswitch Ruvo di Puglia - Bava Pozzuoli 76-69

Parziali: 13-11, 26-16, 23-16, 14-26

Ruvo: Fontana 17 (4/6, 3/7), Toniato 14 (2/4, 2/3), Ghersetti 11 (3/6, 1/4), Valesin 9 (0/0, 3/5), Burini 8 (1/1, 2/4), Diomede 8 (2/5, 1/9), Gatto 4 (2/7, 0/2), Pirani 3 (1/2, 0/0), Arnaldo 2 (1/3, 0/5), Sbaragli (0/0, 0/1), Ammannato, Di Terlizzi

Pozzuoli: Mehmedoviq 20 (8/13, 0/0), Greggi 14 (2/2, 2/3), Thiam 12 (5/8, 0/0), Lucarelli 10 (2/3, 2/5), Spinelli 9 (3/5, 1/2), Cucco 3 (0/3, 1/5), Mutombo 1 (0/1, 0/0), Miaffo (0/0, 0/1), Scotto, Simonetti, Aiello

Foto: ufficio stampa Virtus Bava Pozzuoli