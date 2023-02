Turris: pari a Crotone (0-0), il tabellino Un buon punto, ma corallini sempre a -7 dalla zona salvezza diretta

Finale di 0-0 allo "Scida" tra il Crotone e la Turris. Un buon risultato per i corallini, che però restano a -7 dalla salvezza diretta. I pitagorici vedono aumentare il divario dalla capolista Catanzaro, vincente a Castellammare (1-4) e ora a +12 dopo la ventinovesima giornata.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventinovesima Giornata

Crotone-Turris 0-0

Crotone (4-2-3-1): Dini; Calapai (24’ st Mogos), Cuomo, Gigliotti, Giron; Petriccione, Vitale (33’ st Carraro); Chiricó, D’Ursi (33’ st Pannitteri), Tribuzzi (14’ st D’Errico); Cernigoi (14’ st Gomez). All. Zauli. A disp. Branduani, Gattuso, Bove, Crialese, Spaltro, Papini, Kargbo

Turris (3-5-2): Fasolino; Miceli, Di Nunzio, Frascatore; Vitiello (33’ st Ercolano), Zampa, Franco (33’ st Maldonado), Luci (1’ st Acquadro), Contessa; Leonetti (45’ st Haoudi), Longo. All. Fontana. A disp. Perina, Donini, Boccia, Taugourdeau, Finardi, Giannone, Maniero, D’Alessandro, Schirò, Guida

Arbitro: Costanza di Agrigento

Ammoniti: Gigliotti (C), Contessa (T)