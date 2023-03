Giugliano: sopralluogo al "De Cristofaro" per il ritorno a casa nel 2023/2024 Il club gialloblu: "Occasione per confrontarsi insieme costruttivamente sullo stato dei lavori"

La dirigenza e la proprietà del Giugliano Calcio 1928 hanno incontrato il sindaco del comune partenopeo, Nicola Pirozzi, allo stadio "Alberto De Cristofaro" per un sopralluogo in cui il club ha preso atto dello stato dei lavori che porteranno al restyling completo dell'impianto sportivo cittadino con l'obiettivo del ritorno della squadra gialloblu a casa per la stagione 2023/2024 dopo un'annata sportiva aperta al "Partenio-Lombardi" di Avellino e che, di fatto, si chiuderà in terra irpina.

Il comunicato ufficiale

"La società rende noto che questo pomeriggio è stato effettuato un sopralluogo allo Stadio Alberto De Cristofaro, in cui erano presenti i vertici del club, a partire dal Presidente Onorario Alfonso Mazzamauro accompagnato dal Direttore Generale Ciro Sarno e il Direttore Sportivo Antonio Amodio, insieme al Sindaco Nicola Pirozzi. È stata l'occasione per confrontarsi insieme costruttivamente sullo stato dei lavori che dovranno portare al completamento dell'impianto.

La società intende ringraziare il Sindaco Nicola Pirozzi per la presenza e la cordialità, il primo cittadino ha sottolineato che si sta lavorando nella maniera più celere possibile per terminare obbligatoriamente i lavori di adeguamento nei tempi prestabiliti, per poter consentire il ritorno nella nostra casa per la stagione sportiva 2023/2024".

Foto: pagina ufficiale Facebook Giugliano Calcio 1928