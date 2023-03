Juve Stabia - Giugliano 2-1: decisiva la doppietta di Pandolfi, il tabellino Vantaggio per le vespe, pari di Nicolas Rizzo su rigore, poi la doppietta dell'ex Cosenza

Il derby campano della trentunesima giornata del girone C di Serie C è della Juve Stabia, che batte il Giugliano con il risultato di 2-1. Decisiva la doppietta di Pandolfi intervallata dal pari momentaneo dei tigrotti, firmato da Nicolas Rizzo su calcio di rigore. Prima vittoria nella gestione Pochesci per la vespe.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Trentunesima Giornata

Juve Stabia - Giugliano 2-1

Marcatori: 12’ st Pandolfi (J), 16’ st rig. Rizzo (G), 39’ st Pandolfi (J)

J. Stabia (3-4-1-2): Barosi; Cinaglia, Altobelli, Caldore; Maggioni, Gerbo (34’ st Carbone), Maselli, D’Agostino (34’ st Bentivegna); Silipo (1’ st Ricci); Zigoni (34’ st Volpe), Pandolfi (48’st Peluso). All. Pochesci. A disp. Russo, Berardocco, Guarracino, Moreschini, Picardi, Vimercati, Rosa.

Giugliano (3-5-2): Sassi; Biasiol, Scognamiglio, C. Poziello; Iglio (4’ st Rondinella), Gladestony, Felippe, Di Dio (22’ st Ceparano), Oyewale (34’ st Ciuferri); Salvemini, Rizzo (22’ st Piovaccari). All. Di Napoli. A disp. Viscovo, Siamatas, Sorrentino, Poziello R., Felici, Mesisca, Aruta, De Francesco, Gomez, Ghisolfi, Eyango

Arbitro: Vogliacco

Ammoniti: Caldore (J), Maselli (J), Iglio (G), Oyewale (G), Ricci (J), Altobelli (J), Rondinella (G). Recupero: 2’ pt, 4’ st.