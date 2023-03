Juve Stabia ko a Francavilla Fontana (3-1): il tabellino Vespe avanti con Pandolfi, poi l'autogol di Cinaglia e la doppietta di Maiorino

La Juve Stabia va ko a Francavilla Fontana: la Virtus vince con il risultato di 3-1. Vespe avanti con Pandolfi, poi arriva l'autogol di Cinaglia (1-1 all'intervallo). Nella ripresa la doppietta di Maiorino regala i tre punti alla squadra di Calabro. Manca la continuità al gruppo di Pochesci, che era reduce dalla vittoria nel derby contro il Giugliano.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Trentaduesima Giornata

Virtus Francavilla - Juve Stabia 3-1

Marcatori: 21′ pt Pandolfi (J), 37′ pt aut. Cinaglia (V), 30′ st, 43' st Maiorino (VF)

V. Francavilla (3-4-2-1): Avella; Minelli, Idda, Caporale; Cisco (41′ st Di Marco), Risolo (12′ st Tchetchoua), Macca, De Marino (28′ st Pierno); Murilo (41′ st Solcia), Maiorino; Patierno. All. Calabro. A disp. Milli, Romagnoli, Manarelli, Ejesi, Prinelli, Carella, Vapore, Barrotta, Yakubiv, Demirdjian

J. Stabia (4-3-3): Russo; Maggioni, Cinaglia, Altobelli, Vimercati (33′ st Dell’Orfanello); Carbone (21′ st Maselli), Berardocco, Ricci (15′ st D’Agostino); Bentivegna (21′ st Silipo), Volpe (21′ st. Zigoni), Pandolfi. All. Pochesci. A disp. Barosi, Guarracino, Moreschini, Picardi, Peluso, Rosa

Arbitro: Lovison

Ammoniti: De Marino (V), Minelli (V), Maiorino (V), D’Agostino (J), Vimercati (J), Peluso (J)