Boxe, Mondiali: Carini eliminata e furiosa: "Mondo corrotto e ingiusto" Durissimo sfogo della campana dopo la fine del match immeritatamente perso con la Sovinco.

Ai Mondiali di pugilato femminili in corso di svolgimento alla K.D. Jadhav Indoor Hall di Nuova Delhi (India) è arrivato il primo verdetto a dir poco discutibile. Purtroppo riguarda la campana Angela Carini che è stata eliminata dalla francese Sovinco per 3-2 nella categoria dei 66 kg.

Esordio amarissimo per la pugile azzurra che ha combattuto bene riuscendo a tenere un buon ritmo per tutto l’incontro. Ottimo l'atteggiamento soprattutto nel secondo e nel terzo round dove la veterana transalpina è sembrata essere in difficoltà. Prestazione però che non ha convinto i giudici che a sorpresa hanno assegnato la vittoria alla francese. Durissimoa fine match lo sfogo della Carini attraverso i propri canali social: “Mondo corrotto e ingiusto, questa è la boxe. Sono figlia della lealtà e dell’umiltà”.

Tanta la delusione ma ancora una volta questa ragazza è stata penalizzata da delle giurie che a nostro avviso non sono corrotte ma semplicemente inadatte a giudicare i grandi match in una competizione come un Mondiale o le Olimpiadi.

Oggi (18/3), terza giornata del torneo, sono 3 le azzurre sul ring:

16° 48 Kg Bonatti vs Fozilova UZB 0-5

16° 66 Kg Carini vs Sovinco FRA 3-4

16° 54 Kg Savchuk vs Zekic SRB 5-0

Si ferma ai 16° la 48 Kg Roberta Bonatti sconfitta 5-0 dall'uzbeka Fozilova.

Netto 5-0 quello che la 54 Kg Savchuk impone alla serba Zekic, costretta anche a subire due conteggi. La boxer abruzzese vola così agli ottavi dove il 20/3 sfiderà l'australiana ECHEGARAY.

la francese Sovinco s'impone, dopo una Bout Review, 4-3 sulla nostra 66 Kg Angela Carini, che così si ferma ai sedicesimi.

Domani, nella quarta giornata, saranno in gara 2 Azzurre:

16° 57 Kg Testa vs Reyes GUA RING A H 10.30

16° 50 Kg Sorrentino vs Paltseva RUS RING B H 10.15

PROGRAMMA MATCH E RISULTATI AZZURRE:

16/3

16° 52 Kg Charaabi vs Kamarudin SGP 5-0

32° 54 Kg Savchuk vs Rosil SGP WRSC 2° Round

17/3

16° 60 Kg Mesiano vs Yang CHN 0-5

18/3

16° 48 Kg Bonatti vs Fozilova UZB 0-5

16° 66 Kg Carini vs Sovinco FRA RING A H 15.45

16° 54 Kg Savchuk vs Zekic SRB 5-0

19/3

16° 57 Kg Testa vs Reyes GUA RING A H 10.30

16° 50 Kg Sorrentino vs Paltseva RUS RING B H 10.15

20/3

8° 52 Kg Charaabi vs Suraci AUS

8° 54 Kg Savchuk vs ECHEGARAY AUS

21/3

8° 63 Kg Canfora vs Camilo COL RING A H 11.30