Scherma, CDM spada: Cuomo e compagni deludenti nella prova a squadre Azzurri solo quindicesimi ed eliminati dal Kazakistan.

Il week end argentino della Coppa del Mondo di spada è terminato nella giornata di domenica con la prova a squadre. Gli azzurri si sono presentati con un quartetto competitivo composto dal campano Valerio Cuomo con Gabriele Cimini, Davide Di Veroli e Federico Vismara.

Alla vigilia, dopo il risultato del napoletano che si era fermato nei quarti di finale ad un passo dal podio, c’era la speranza di vedere una grande gara nella prova a squadre. Non è andata così. Gli azzurri si sono fermati praticamente all’esordio non riuscendo a confermare l’argento vinto in Germania ad Heidenheim.

Fatale l’incrocio con Kazakistan che è riuscito ad imporsi per 45-40 continuando la propria corsa. Alla fine, dopo i ko subiti anche contro Germania (45-39) e Svizzera (45-40), è arrivato il successo con l’Argentina per 45-32 e un deludentissimo quindicesimo posto in classifica.