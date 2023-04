Juve Stabia-Avellino, i convocati di Walter Novellino Il tecnico di Montemarano non avrà Pandolfi e Guarracino

Il tecnico Walter Alfredo Novellino ha reso nota la lista dei 25 calciatori convocati per il match Juve Stabia-Avellino, valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Lega Pro, in programma domani con inizio alle ore 17:30 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.

Portieri: Barosi, Esposito, Russo.

Difensori: Caldore, Cinaglia, Dell’Orfanello, Maggioni, Mignanelli, Peluso, Picardi, Vimercati.

Centrocampisti: Altobelli, Berardocco, Carbone, Gerbo, Maselli, Moreschini, Ricci, Scaccabarozzi.

Attaccanti: Bentivegna, D’Agostino, Rosa, Silipo, Volpe, Zigoni.

Indisponibili: Guarracino

Squalificati: Pandolfi