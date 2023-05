Ginnastica artistica, Coppa del Mondo: Maresca argento agli anelli Nella tappa de Il Cairo il campano è tornato in gara dopo dodici mesi di assenza.

La spedizione azzurra alla tappa di Coppa del Mondo di ginnastica artistica a Il Cairo è terminata con ben sette medaglie. Un bottino importante a cui ha partecipato anche il campano Salvatore Maresca. Lo specialista degli anelli, che difende i colori delle Fiamme Oro, dopo un anno lontano dalle gare iridate è tornato col giusto piglio risalendo sul podio. Dopo una buona qualifica è riuscito a piazzarsi alle spalle dell’azero Nikita Simonov che ha vinto la gara (14.966) col punteggio di 14.700 davanti all’armeno Artur Avetisyan (14.666).

Nel post gara il campione di Castellammare di Stabia ha analizzato la sua prestazione al rientro in gara. “Dopo dodici mesi ed una settimana sono rientrato in campo internazionale portando a casa una medaglia. Non è andata come mi aspettavo. Purtroppo all’inizio dell’esercizio sentivo uno strano grip alla mano destra e per chi fa ginnastica sa che quella è la cosa più importante. Alla fine dell’esercizio quell’assenza l’ho pagata ma sono stato caparbio nel recuperare il meglio possibile. So che ho un margine di crescita esponenziale e non vedo l’ora di continuare il mio percorso. Ora non mi fermo più! Ci tenevo a ringraziare le Fiamme Oro, il mio direttore tecnico Cocciaro che crede in me, il mio allenatore Barbiere che mi sopporta tutti i giorni, senza di lui non sarei arrivato dove sono, la mia società Ginnastica Salerno che mi dà la possibilità di allenarmi in una delle palestre migliori d’Italia e soprattutto la mia famiglia. Vi voglio bene!”.