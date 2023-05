Scherma, CDM sciabola: a Madrid Curatoli fuori dal podio nella prova a squadre Il campano insieme a Matteo Neri, Luigi Samele e Pietro Torre non ha portato a casa una medaglia.

Il quarto posto nella prova a squadre è utile per la qualifica Olimpica ma gli azzurri sognavano la medaglia. A Madrid Luca Curatoli e compagni si sono fermati in semifinale. Dopo aver battuto la Spagna (45-34) e la Francia nei quarti (45-37), è arrivato un ko contro l’Ungheria (45-40) in semifinale.

Nella sfida per il bronzo azzurri ko contro l’Iran e normale delusione dopo che nella prova individuale erano saliti sul podio Nuccio, medaglia d’argento, e Berré che ha concluso con un bronzo. Curatoli, invece, ha superato Mataz per 15-11 e Alshamlan per 15-13 prima di perdere 15-11 contro il coreano Kim.



COPPA DEL MONDO SCIABOLA MASCHILE A SQUADRE – Madrid (Spagna), 14 maggio 2023

Qui i risultati live

Finale

Ungheria b. Usa 45-42

Finale ¾ posto

Iran b. Italia 45-37

Semifinali

Ungheria b. Italia 45-40

Usa b. Iran 45-24

Quarti di finale

Italia b. Francia 45-37

Tabellone da 16

Italia b. Spagna 45-34

Classifica (29): 1. Ungheria, 2. USA, 3. Iran, 4. ITALIA (Luca Curatoli, Matteo Neri, Luigi Samele, Pietro Torre)







COPPA DEL MONDO SCIABOLA MASCHILE – Madrid (Spagna) 13 maggio 2023

Finale

Bazadze (Geo) b. Nuccio (ITA) 15-6

Semifinali

Nuccio (ITA) b. Berrè (ITA) 15-6

Bazadze (Geo) b. Pianfetti (Fra) 15-11

Quarti di finale

Berrè (ITA) b. Kim (Kor) 15-13

Nuccio (ITA) b. Pakdaman (Iri) 15-14

Bazadze (Geo) b. Apithy (Fra) 15-10

Pianfetti (Fra) b. Szatmari (Hun) 15-10

Tabellone da 16

Berrè (ITA) b. Torre (ITA) 15-10

Kim (Kor) b. Curatoli (ITA) 15-11

Nuccio (ITA) b. Teodosiu (Rou) 15-12

Tabellone da 32

Pianfetti (Fra) b. Repetti (ITA) 15-12

Berrè (ITA) b. Girault (Nig) 15-4

Torre (ITA) b. Kim (Kor) 15-7

Curatoli (ITA) b. Alshamlan (Kuw) 15-13

Teodosiu (Rou) b. Cavaliere (ITA) 15-13

Nuccio (ITA) b. Dragomir (Rou) 15-7

Tabellone da 64

Apithy (Fra) b. Rea (ITA) 15-4

Repetti (ITA) b. Zmau (Rou) 15-6

Shen (Chn) b. Neri (ITA) 15-13

Seitz (Fra) b. Gallo (ITA) 15-12

Girault (Nig) b. Samele (ITA) 15-14

Berrè (ITA) b. Doddo (Usa) 15-11

Torre (ITA) b. Yagodka (Ukr) 15-11

Curatoli (ITA) b. Moataz (Egy) 15-11

Cavaliere (ITA) b. Deary (Gbr) 15-10

Nuccio (ITA) b. Heathcock (Usa) 15-9

Classifica (237): 1. Sandro Bazadze (Geo), 2. Riccardo Nuccio (ITA), 3. Enrico Berrè (ITA), 3. Maxime Pianfetti (Fra).

Gli altri italiani: 11. Luca Curatoli, 15. Pietro Torre, 22. Dario Cavaliere, 25. Giovanni Repetti, 33. Luigi Samele, 35. Michele Gallo, 37. Matteo Neri, 58. Mattia Rea, Edoardo Cantini, 118. Marco Mastrullo.