Tennis, WTA di Firenze: Brancaccio eliminata nel derby italiano La campana, avanti di un set, si è fatta rimontare dalla Paoletti che ha annullato due match point.

Sarà la notte dei lunghi pensieri e soprattutto del grande rammarico per Nuria Brancaccio. Al torneo WTA 125 di Firenze la giocatrice campana è stata eliminata nel derby italiano da Matilde Paoletti. La sfida è durata 2 ore e 12 minuti e aveva visto il dominio della ragazza di Torre del Greco nel primo set terminato 6-2.

Nel secondo grande equilibrio fino al decimo game. Nuria Brancaccio ha avuto sul 5-4 in suo favore ben due match point ma in entrambi i casi non è riuscita a chiudere l’incontro ed approdare ai quarti di finale. Un passaggio a vuoto che poi ha pagato a caro prezzo nel tie-break vinto per 7-2 dalla Paoletti.

Nel terzo ancora grande battaglia con la Brancaccio capace di annullare due match point nel nono gioco prima di riuscire a fare il break e restare nel set. Nel turno di servizo successivo, però, la Paoletti ha capitalizzato l’occasione del match point sul 30-40 chiudendo 6-4 e volando ai quarti di finale.

Ora l’attenzione di Nuria Brancaccio sarà tutta su Parigi dove proverà a giocare le qualificazioni con l’obiettivo di qualificarsi per il suo primo Grande Slam.