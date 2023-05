Tennis, Roland Garros: Nuria Brancaccio lotta ma la spunta la Boulter Per la campana c'è il rammarico di non aver conservato il break di vantaggio nel terzo set.

Che peccato. Nuria Brancaccio è stata eliminata dal tabellone di qualificazione del Roland Garros al primo turno. Ancora una volta dopo un match lottatissimo e deciso al terzo set, proprio come era successo al Foro Italico due settimane fa. La campana, numero 174 della classifica WTA, ha affrontato la britannica Boulter (numero 124) in un match durato due ore e 15 minuti.

Primo set ceduto 6-2 con un break sanguinoso nel secondo gioco e uno nell’ottavo che è stato solo la sentenza su una prima partita ormai incanalata verso la britannica. Nel secondo la Brancaccio ha reagito. Nel terzo gioco ha strappato il servizio all’avversaria alla terza palla break conquistata ai vantaggi, poi si è ripetuta nel quinto game volando sul 5-1.

Un set che sembrava finito e invece si è fatta togliere il servizio nell’ottavo gioco che l’ha costretta a chiudere nel turno successivo al servizio per 6-4. Sforzo importante in un parziale durato 55 minuti ma che le ha dato molta fiducia. Nella terza partita la campana è riuscita a strappare il servizio all’avversaria andando a condurre 3-2 ma ha subito immediatamente il contro-break. Il vantaggio è stata una ghiotta occasione sprecata e sul 4-5 in favore dell’avversaria, la Boulter ha convertito il primo match point portando a casa la qualificazione.