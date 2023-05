Atletica, a Savona esordio da applausi di Sibilio nei 400 ostacoli Il napoletano ha chiuso al secondo posto alle spalle di Samba in 48.72.

Buona la prima. Alessandro Sibilio può sorridere e tirare un sospiro di sollievo. Il ritorno in gara è stato molto positivo ed era quello che serviva. Dopo undici mesi rieccolo sui blocchi di partenza. Da Rieti a Savona, un percorso durissimo pieno di insidie ed interrogativi a cui ha trovato le risposte.

Il napoletano è stato segnato da un infortunio che gli ha rovinato totalmente la stagione 2022, ma al rientro ha fatto subito capire di che pasta è fatto. Sibilio è un campione e l’ha dimostrato.

Nei 400 ostacoli del Meeting di Savona la vittoria è andata al qatariota Abderrahmane Samba, uno dei cinque atleti capaci di scendere sotto i 47’’ in questa specialità tanto affascinante quanto complicata. Un top atleta che è servito all’azzurro come stimolo per rientrare alla grande con un secondo posto. Samba ha vinto in 48.56, mentre il campano ha chiuso in 48.72, crono che fa sorridere. Risultato di livello che fa ben sperare essendo arrivato alla prima gara.

La stagione sarà lunga e fino ad agosto, quando dal 19 al 27 ci saranno i Mondiali di Budapest, si potrà lavorare per trovare la migliore condizione e sfidare i più forti. L’obiettivo? Tornare in finale come a Tokyo e dare una mano ad una 4x400 che può crescere ancora molto. Dopo un anno fermo sarà fondamentale gareggiare per ritrovare ritmo, adrenalina e confidenza con una specialità che è tra le più belle e difficili di tutta l’atletica leggera.