Juve Stabia: depositata la documentazione per l'iscrizione al campionato Serie C: nota del club di Castellammare verso la stagione 2023/2024

La Juve Stabia ha reso noto di aver depositato tutta la documentazione utile per la partecipazione al torneo di Serie C: comunicato ufficiale del club di Castellammare diramato nel pomeriggio.

Il comunicato ufficiale

"La S.S. Juve Stabia comunica di aver provveduto a depositare in Lega, come previsto dai termini federali, in data odierna, tutta la documentazione relativa all'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro 2023/2024, con i relativi pagamenti di tutti gli emolumenti, la fideiussione, i criteri infrastrutturali, i contributi e le ritenute oltre ai relativi adempimenti economici amministrativi".