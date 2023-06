Tennis, Wimbledon: Brancaccio subito eliminato Il tennista campano è stato battuto in due set dal francese Couacaud.

La prima volta di Raul Brancaccio a Wimbledon è durata appena 80 minuti. Il tennista di Torre del Greco è stato battuto al primo turno del torneo di qualificazione dal transalpino Enzo Couacaud, sicuramente più a suo agio sull’erba.

Nel primo set è risultato decisivo il break fatto dal francese nel quinto gioco. Brancaccio non è riuscito a procurarsi palle break e ha ceduto il parziale 6-4.

Nel secondo, invece, dopo aver perso il servizio nel primo gioco alla terza palla break concessa, è riuscito a rientrare facendo il contro break nel quarto gioco.

Da quel momento in poi è stato proprio l’azzurro ad avere più occasioni, in particolare sul 3-3 quando Couacaud ha salvato due palle break. Il secondo set si è deciso al tie-break vinto 7-3 dal giocatore transalpino che prosegue la sua avventura sull’erba più famosa del mondo. Per Brancaccio è ancora rinviata la prima qualificazione nel tabellone principale, ma potrà riprovarci già ad agosto agli US Open.