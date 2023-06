Tennis, Wimbledon: l'erba non sorride a Nuria Brancaccio La tennista di Torre del Greco è stata superata in due set dalla canadese Sebov.

L’erba di Wimbledon non è stata benevola con Nuria Brancaccio. La tennista di Torre del Greco, numero 177 della classifica WTA, è stata eliminata nel primo turno del tabellone di qualificazione allo Slam londinese. L’azzurra è stata battuta con un doppio 6-2 dalla canadese Sebov, brava a non dare chance alla rivale superata in appena 68 minuti di gioco.

Per Nuria Brancaccio la trasferta in terra britannica per giocare sull’erba è comunque una bella e importante esperienza da inserire nel proprio percorso di crescita. La campana sta girando molto, ha giocato tanto sulla terra battuta in Sud America ad inizio anno prima di tornare in Europa.

Attualmente ha la classifica per giocare anche le qualificazioni degli US Open su una superficie sicuramente meno complicata e più conosciuta dell’erba. L’obiettivo e il sogno è quello ovviamente di provare ad entrare tra le prime 100 della classifica. Impresa difficile ma non impossibile. La Brancaccio sta crescendo tanto e ha il gioco per poterci provare. Ha solo bisogno di un po’ di fiducia in più e quel pizzico di fortuna con i tabelloni che serve sempre.