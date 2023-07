Juve Stabia, ufficiale la risoluzione per Altobelli Il centrocampista saluta dopo due stagioni

La S.S. Juve Stabia comunica la risoluzione contrattuale con il centrocampista, classe ‘93, Daniele Altobelli. "A Daniele, che ha indossato la nostra maglia per due stagioni - scrive il club nella nota - vanno i ringraziamenti per quanto fatto e i migliori auguri per il futuro". E' la prima cessione ufficializzata dalle vespe che ripartono da Matteo Lovisa responsabile dell'area tecnica e da Guido Pagliuca sulla panchina.