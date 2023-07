Juve Stabia, Pagliuca: "Un onore essere qui". Le date del ritiro con un test Il nuovo tecnico delle vespe: "Ho origini campane. Pronto con le mie qualità per il club"

La Juve Stabia ha presentato il nuovo allenatore, Guido Pagliuca. Conferenza stampa per l'ex Siena in compagnia del direttore dell'area tecnica, Matteo Lovisa: "Mi fa molto piacere e sono molto contento di essere qui, in una piazza importante. - ha spiegato il nuovo tecnico delle vespe - Cercherò di guidare la squadra con grande passione, determinazione, ma anche con cuore. Ci tengo a ringraziare la società, la Juve Stabia, il presidente Andrea Langella, il direttore sportivo Matteo Lovisa per avermi dato un'opportunità importante per il mio percorso di crescita e non vedo l'ora di iniziare a lavorare per ripagare questa fiducia che mi hanno dato per quello che sono dando grande impegno, dedizione, onestà e grande concentrazione per questa società storica. Ho origini campane. Mio padre è nato ad Aversa, ha vissuto a Napoli, ma anche in Costiera Amalfitana per tanti anni, quindi so dove vengo e sono orgoglioso di allenare la Juve Stabia".

Ritiro ad Alfadena, test con il Bari a Roccaraso

La Juve Stabia ha anche ufficializzato le date del ritiro precampionato, in programma dal 22 luglio al 2 agosto alo stadio comunale di Alfadena, in provincia dell'Aquila. "Il presidente Andrea Langella e tutta la S.S. Juve Stabia ringraziano per la disponibilità e l’accoglienza dimostrata", ha rimarcato il club gialloblé in una nota ufficiale. Venerdì 28 luglio, alle 17.30, a Roccaraso, sarà test amichevole con il Bari.