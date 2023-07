Nuoto in acque libere: Sanzullo tricolore nella 25 km di Piombino Il nuotatore di Massa di Somma ha preceduto Verani e Furlan,

La 25 km è sempre una gara difficile e affascinante. Non conta cosa assegna, vincere è sempre una grande impresa. Dopo quella degli Europei di Roma 2022, Mario Sanzullo si è regalato un’altra importante vittoria. Nelle acque di Piombino il campione di Massa Somma si è aggiudicato la gara che assegnava il titolo tricolore in 4h59’20’’ in volata su Dario Verani, terzo Matteo Furlan. Si è ripetuto lo stesso podio degli Europei a distanza di undici mesi da quella discussa gara.