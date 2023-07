Juve Stabia, terzo giorno del ritiro di Alfedena: il report Si lavora al ritmo di doppia seduta

Doppia seduta di allenamento per il gruppo allenato da mister Guido Pagliuca. Nella seduta mattutina, dopo una fase di riscaldamento, si è svolto lavoro sulla forza. Nella seconda parte, la seduta è proseguita con lavoro di possesso palla e partitine a campo ridotto. Selvaggio e Berardocco hanno lavorato a parte per un leggero affaticamento muscolare.

Intanto la S.S. Juve Stabia comunica che, a seguito del tavolo tecnico tenutosi presso la Questura dell’Aquila, non è stato autorizzato per motivi di ordine pubblico lo svolgimento della gara amichevole tra Bari e Juve Stabia, inizialmente in programma nella giornata di venerdì 28 luglio.