Juve Stabia, prosegue il ritiro di Alfedena: il report del sesto giorno Domenica in campo per un allenamento congiunto

Seduta di allenamento mattutina per il gruppo di mister Guido Pagliuca. Divisione in gruppi per l’intera rosa a disposizione. Nella prima parte è stato svolto lavoro di fondo. Lavoro tecnico-tattico nella restante parte. Domenica, vespe in campo per un allenamento congiunto con l'Asd Polisportiva Vastogirardi (Serie D)