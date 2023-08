Juve Stabia, contro il Picerno test a porte chiuse Nella seduta odierna ancora assenti Romeo e Vimercati

Seduta mattutina di allenamento allo stadio Romeo Menti. Il gruppo ha svolto inizialmente una fase di attivazione per poi svolgere lavoro di scarico dopo l’allenamento congiunto di ieri. Federico Romeo e Alessandro Vimercati non hanno preso parte alla seduta. Intanto l'allenamento congiunto con l'AZ Picerno, in calendario il 12 agosto 2023 presso lo Stadio Curcio, si disputerà a porte chiuse per questioni di sicurezza e ordine pubblico