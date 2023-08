Juve Stabia: 1-0 nel test con il Castel Volturno A segno Candellone al minuto 56 nell'allenamento congiunto al "Menti"

Finale di 1-0 per la Juve Stabia nell'allenamento congiunto contro l'ASD Castelvolturno al "Menti" di Castellammare. Le vespe firmano il vantaggio al minuto 56 con Candellone: l'unica rete, decisiva per la vittoria della Juve Stabia nel test.

Il tabellino

Allenamento congiunto

Juve Stabia - ASD Castel Volturno 1-0

Marcatori: 11' st Candellone

J. Stabia (4-2-3-1): Thiam (65’ Esposito), Baldi (79’ Boccia), Vimercati ( 56’ Folino), Bachini, Mignanelli (78’ Della Pietra), Romeo ( 65’ Erradi), Leone (56’ Maselli), Gerbo (56’ Buglio), Bentivegna (56’ Marranzino), Candellone (76’ Guarracino), Piscopo (76’ D’Amore). All. Pagliuca. A disp. Picardi, Carbone, La Rosa, Selvaggio, Signorini

C. Volturno (4-3-3): Caputo (70’ Mallardo), Donzetti (65’ Fusco), Iovinella( 77’ Esposito), Pesce (65’ Autiero), Ciotola (43’ Avolio, 78’ Sicignano), Di Gennaro ( 70’ Romano), Sicuro (34’ Percuoco, 78’ Scarano), Scarparo (54’ Marino), Rigotti (57’ Marino) Negro (57’ Onesto), Procida (65’ Zavarone). All. Correale