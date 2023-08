Juve Stabia: Picardi ha firmato il primo contratto da professionista Accordo in ottica squadra per il calciatore cresciuto nel settore giovanile gialloblé

Rush finale nella sessione estiva di calciomercato e la Juve Stabia ha reso noto di aver chiuso l'operazione per il primo accordo da professionista per Michele Picardi. Il classe 2004, cresciuto nel settore giovanile gialloblé, ha rafforzato il legame con le vespe siglando il contratto in ottica prima squadra. Nelle scorse ore ecco la firma con l'amministratore unico della Juve Stabia, Filippo Polcino.

Il comunicato ufficiale

"La S.S. Juve Stabia comunica di aver sottoscritto il primo contratto da professionista con Michele Picardi. Picardi, classe 2004, è un prodotto del Nostro settore giovanile e il club ha voluto puntare su di lui. Percorrendo il cammino che lo ha visto protagonista prima nelle Under e poi nella Primavera, che è stata promosso nel campionato Primavera 3, è da ben tre stagioni aggregato in prima squadra".

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Juve Stabia