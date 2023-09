Serie C: Juve Stabia vincente a Teramo contro il Monterosi (1-3) Ottimo esordio per la squadra di Pagliuca: a segno Candellone, Leone e Baldi

La Juve Stabia apre al meglio la stagione 2023/2024. La squadra gialloblè passa con decisione al "Bonolis" di Teramo, batte il Monterosi Tuscia con il risultato di 3-1. Candellone sblocca il match al 3' della ripresa, ma i laziali centrano il pari con il gol dell'ex, firmato da Silipo al 55'. Al minuto 68 la rete di Leone regala il nuovo vantaggio alle vespe e, poco dopo, Baldi sigla il colpo che fa blindare i tre punti alla squadra di Pagliuca. Lunedì 11 sarà derby contro l'Avellino al "Menti" per la Juve Stabia.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Seconda Giornata

Monterosi Tuscia - Juve Stabia 1-3

Marcatori: 48' Candellone (J), 55' Silipo (M), 68' Leone (J), 73' Baldi (J)

Monterosi: Mastrantonio, Verde (53’ Frediani), Crescenzi, Costantino, Cinaglia (87’ Ekuban), Fantacci (53’ Silipo), Parlati (77’ Di Paoloantonio), Piroli, Sini, Altobelli, Palazzino (87’ Di Francesco). All. Romondini. A disp. Rigon, Di Renzo, Giordani, Bittante, Perrotta, Conti, Tolomello, Ferreri

J. Stabia: Thiam, Bellich, Buglio (84’ Rovaglia), Bentivegna (69’ Gerbo), Piscopo (84’ Piovanello), Baldi, Mignanelli, Bachini, Candellone (84’ Marranzino), Erradi (65’ Romeo), Leone. All. Pagliuca. A disp. Signorini, Esposito, Boccia, La Rosa, Maselli, Guarracino, Folino, D’Amore, Picardi, Vimercati

Ammoniti: Mignanelli (J), Baldi (J), Thiam (J), Piroli (M), La Rosa (J)

Espulsi: Pagliuca (J)