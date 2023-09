Juve Stabia - Avellino: Curva San Marco chiusa, abbonati in Tribuna Varano "Per i fatti accaduti nella gara dei playoff stagione 2022/2023". I dettagli dal club gialloblé

La Juve Stabia ha reso noto che, "per i fatti accaduti nella gara dei playoff stagione 2022/2023", nella gara contro l'Avellino, in programma lunedì (ore 20.45) allo stadio "Romeo Menti" di Castellammare la Curva San Marco resterà chiuso. Gli abbonati per il settore potranno però ritirare al botteghino, fino a domenica, un biglietto d'accesso per la Tribuna Varano.

I dettagli nel comunicato del club

"Si rende noto che i possessori dell’abbonamento valido per la stagione 2023/2024, sottoscritto per la Curva San Marco, a partire da domani, venerdì 8 settembre, dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 e fino a domenica, potranno ritirare il proprio biglietto d’accesso per la Tribuna Varano al botteghino, sezione ritiro biglietti. Il rilascio del tagliando sarà consentito solo ed esclusivamente alla visione dell’abbonamento e del documento di identità. Non sarà possibile ritirare il biglietto lunedì, giorno della gara".