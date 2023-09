Messina-Turris 3-3: Giannone e Nocerino acciuffano il pari I corallini restano imbattuti: quota 10 in classifica dopo 4 turni e primo posto con la Juve Stabia

Per la Turris inizia male il match del "San Filippo - Franco Scoglio". Il Messina vola sul 2-0 con i gol di Plescia e Frisenna al 1' e al 9', però D'Auria accorcia le distanze al 21' per il 2-1 all'intervallo. Nella ripresa Emmausso regala il 3-1 ai siciliani, ma al minuto 83' Giannone riporta a -1 la Turris. Nei secondi finali del recupero ci pensa Nocerino a firmare il 3-3. I corallini non vincono, ma restano imbattuti per la quota 10 in classifica dopo quattro turni.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Quarta Giornata

Messina - Turris 3-3

Marcatori: 1' pt Plescia (M), 9' pt Frisenna (M), 21' pt D'Auria (T), 5' st Emmausso (M), 38' st Giannone (T), 51' Nocerino (T)

Messina (3-4-3): Fumagalli; Lia (26' st Polito), Manetta, Pacciardi, Ortisi; Scafetta, Frisenna (47' st Buffa), Firenze; Emmausso (47' st Ragusa), Plescia (21' st Zunno), Cavallo (21' st Ferrara). All. Modica. A disp. Darini, De Matteis, Di Bella, Luciani, Tropea, Zammit

Turris (3-4-3): Fasolino; Cocetta (33' st Esempio), Miceli, Burgio; Cum, Scaccabarozzi, Matera (22' st Pugliese), Contessa; D'Auria (17' st Nocerino), Pavone (17' st Maniero). All. Caneo. A disp. Guida, Iuliano, Maestrelli, Musumeci, Pagno, Primicile

Arbitro: Galipò

Ammoniti: Cocetta (T), Manetta (M), Matera (T), Lia (M), Scaccabarozzi (T), Polito (M), Frisenna (M), Pugliese (T), Giannone (T), Miceli (T)

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Turris Calcio 1944