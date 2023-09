Juve Stabia - Potenza 3-0: tris e vetta per le vespe Gialloblé primi con la Turris dopo quattro turni di campionato

La Juve Stabia batte il Potenza con il finale di 3-0 nella quarta giornata del campionato di Serie C. Le vespe volano in vetta, raggiungono la Turris a quota 10. La Juve Stabia vince con la rete di Candellone e la doppietta di Romeo.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Quarta Giornata

Juve Stabia - Potenza 3-0

Marcatori: 5’ pt Candellone, 41′ pt, 35' st Romeo (JS)

Juve Stabia: Thiam; Bellich, Romeo (87′ Guarracino), Buglio (82′ Folino), Baldi, Mignanelli, Bachini, Gerbo (64′ Erradi), Candellone (82′ Rovaglia), Leone, Piovanello (64′ Piscopo). All. Pagliuca. A disp. Signorini, Esposito, La Rosa, Maselli, D’Amore, Andreoini, Piccardi, Ruggiero, Marranzino, Vimercati

Potenza: Gasparini, Gyamfi (57′ Porcino), Caturano (68′ Asencio Moraes), Sbraga, Verrengia, Schiattarella (57′ Laaribi), Gagliano, Hristov (46′ Volpe), Saporiti (68′ Di Grazia), Candellori, Hadziosmanovic. All. Colombo. A disp. Alastra, Maddaloni, Armini, Steffè, Rosetti, Prezioso, Mata

Arbitro: Zanotti

Ammoniti: Mignanelli (JS), Gerbo (JS), Thiam (JS), Candellori (P), Romeo (JS)

Espulsi: Candellori