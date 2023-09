Turris-Picerno 1-3: tripletta di Murano, il tabellino Al primo vantaggio rossoblu aveva risposto Cocetta. Poi altri due gol dell'ex Avellino al "Liguori"

Prima sconfitta in campionato per la Turris. Il Picerno passa al "Liguori" con il risultato di 3-1 con la tripletta di Jacopo Murano. I lucani raggiungono i corallini a quota 10 in compagnia del Benevento: le tre squadre sono a -1 dalla vetta occupata dalla Juve Stabia (0-0 a Cerignola) e dal Latina (3-1 a Giugliano).

Il tabellino

Serie C - Girone C

Quinta Giornata

Turris - Picerno 1-3

Marcatori: 5', 37', 68' Murano (P), 10' Cocetta (T)

Turris (3-4-3): Fasolino; Cocetta, Miceli, Frascatore; Cum, Scaccabarozzi (72' Pugliese), Franco (77' Matera), Contessa; Giannone (66' De Felice), Maniero (66' Pavone), Nocerino (77' D'Auria). All. Caneo. A disp. Burgio, Esempio, Guida, Iuliano, Maestrelli, Musumeci, Pagno, Primicile.

Picerno (4-2-3-1): Merelli; Novella, Allegretto, Garcia, Guerra; De Ciancio, Gallo (78' Pitarresi); Vitali, Albadoro (72' Ciko), De Cristofaro (86' Savarese); Murano (78' Diop). All. Longo. A disp. Biasiol, Ceccarelli, Esposito A., Esposito E., Gilli, Graziani, Santarcangelo, Summa.

Arbitro: De Angeli

Ammoniti: Pugliese (T), Merelli (P)

Foto: pagina ufficiale S.S. Turris Calcio 1944