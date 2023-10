Volley, B1: esordio vincente per la Luvo Barattoli Arzano La stagione inizia col piede giusto per la squadra di coach Piscopo.

Parte con il piede giusto la Luvo Barattoli Arzano che supera in quattro set lo Zero Cinque Castellana Grotte e conquista la prima vittoria da tre punti della stagione. Le ragazze vincono e divertono, il pubblico ripaga affollando le tribune del palazzetto fin da questa prima giornata.

Per coach Antonio Piscopo è stata l’occasione per vedere i risultati dell’ultimo periodo di allenamento, trascorso a mettere a punto la squadra che ha cominciato l’avventura in questo campionato. C’era grande attesa anche per vedere per la prima volta all’opera Camilla Sanguigni, la nuova arrivata ha avuto un andamento costante nei primi tre set con 5 punti all’attivo e buone percentuali. Mentre nel quarto in buona evidenza anche a muro.

Partenza faticosa per la Luvo Barattoli Arzano. La squadra di casa mostra di soffrire gli attacchi delle ospiti fin dal primo giro. Dopo una prima parte in equilibrio ci pensa Lucrezia Salamida del Castellana a contribuire in maniera concreta al primo break ospite che fissa il punteggio sul 7-12. Ci prova coach Antonio Piscopo a spezzare il ritmo e favorire il ritorno in partita, ma i cinque punti restano invariati 15-20.

La Luvo Barattoli Arzano prova a correre ai ripari solo nelle ultime battute del set. In campo anche Silvestro e Carpio quando ormai non si può più sbagliare (19-23). Carpio, e due volte De Siano tengono vivo il parziale prima della botta finale di Sangoi 22-25.

Mostra finalmente i muscoli la Luvo Barattoli Arzano. Il secondo set è un monologo. Bastano pochi minuti per scavare un solco largo diciannove punti 22-3. Putignano (12-3) batte per undici volte di fila prima di passare la mano. Sanguigni firma il punto numero 24. Il set si chiude con una battuta sbagliata di Bellanca.

Nel terzo set Castellana ricomincia a giocare. Le gerarchie del match sembrano segnate e sembra abbastanza scontato il solco di dieci punti che ben presto divide le formazioni (20-10). Replica 25-10 la Bellanca che sbaglia di nuovo la battuta finale.

Quarto set in equilibrio fino al 9 pari poi arriva il break ed Arzano avanza: 17-13. Un distacco sufficiente ad amministrare e chiudere con Putignano 25-19.

LUVO BARATTOLI ARZANO 3

ZERO CINQUE CASTELLANA GROTTE 1

(22-25; 25-5; 25-14; 25-19)

Luvo Barattoli Arzano: Piscopo F. , De Siano 16, Piscopo V. (L), Passante 8, Suero 7, Silvestro, Allasia 1, Carpio 1, Sanguigni 23, Putignano 15. Non entrate: Di Domenico, Bianco, Russo. All. Piscopo A.

Castellana Grotte: Bellanca, Daprile, Sangoi 14, Rizza, Fino, Belloni 2, Bondarenko 8, Recchia (L), Gogna 9, Salamida 6, Giombini 7, Pinto. All. Ciliberti

Arbitri: Claudia Beatrice Falzi e Aurora Pagliocca di Roma

Note. Durata set: 26’; 18’; 20’; 30’. Battute sbagliate Arzano: 7; Battute sbagliate Castellana: 9; Battute punto Arzano: 14, Battute punto Castellana: 3; Muri punti Arzano: 12; Muri punti Castellana: 6.