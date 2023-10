Brindisi - Juve Stabia 1-1: pari ma tante emozioni al Fanuzzi, il tabellino Gialloblé di nuovo primi da soli. Due espulsi e un rigore sbagliato dai biancazzurri

La settima giornata del girone C di Serie C si chiude con l'1-1 tra il Brindisi e la Juve Stabia. Pari ricco di emozioni al "Fanuzzi" con le vespe avanti al minuto 17. Rigore trasformato da Candellone per l'1-0 e nell'esultanza per il vantaggio Romeo viene espulso: gialloblé in 10. Il Brindisi trova il pari al 7' della ripresa: colpo di testa di Valenti con la sponda di Fall. Al minuto 80 Galano viene espulso dopo aver colpito Guarracino in reazione a una trattenuta. All'86' Valenti conquista un calcio di rigore: Ganz va centrale e Thiam conferma il pari. Il presidente della Juve Stabia, Andrea Langella, ha seguito la gara dal settore ospiti del "Fanuzzi".

Il tabellino

Serie C - Girone C

Settima Giornata

Brindisi - Juve Stabia 1-1

Marcatori: 17′ rig. Candellone (JS), 52′ Valenti (B)

Brindisi (4-2-3-1): Saio, Gorzelewski, Ceesay, Albertini (46′ Ganz), Bunino (63′ Moretti), Bizzotto, Valenti, Fall (71′ Galano), Malaccari, Nicolao, Costa (51′ Golfo). All. Danucci. A disp. Albertazzi, Vona, Monti, Cancelli, Petrucci, Lombardi, Mazia, Bellucci, Moretti, Cappelletti, De Angelis, Golfo, De Feo, Galano, Ganz

Juve Stabia (4-3-3): Thiam, Bellich, Romeo, Buglio (91′ Maselli), Piscopo (78′ Folino), Baldi, Mignanelli (78′ Meli), Bachini, Candellone, Erradi (63’Guarracino), Leone (46′ Andreoni). All. Pagliuca. A disposizione: Signorini, Esposito, La Rosa, Maselli, Bentivegna, Meli, Guarracino, Folino, Gerbo, D’Amore, Andreoni, Rovaglia, Piccardi, Marranzino, Vimercati

Arbitro: Cavaliere

Ammoniti: Pagliuca (JS), Bizzotto (B), Albertini (B), Piscopo (JS), Thiam (JS), Baldi (JS)

Espulsi: Romeo (JS), Galano (B)

Foto: ufficio stampa S.S. Juve Stabia