Juve Stabia - Catania 1-0: decisivo Meli e vespe prime a +3, il tabellino Ulteriore prova di solidità delle vespe: etnei battuti al "Menti"

Quinta vittoria in campionato, quattro su quattro tra le mura amiche, quinto clean sheet nel girone C per la Juve Stabia: 1-0 al Catania con il gol di Meli, entrato al 27' al posto di Bentivegna e a segno al 31' per la rete decisiva. Etnei, in 10 nei minuti finali per la doppia ammonizione rimediata da Silvestri, battuti al "Menti" e vespe prime e imbattute dopo 8 turni con il +3 sulle seconde in classifica.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ottava Giornata

Juve Stabia - Catania 1-0

Marcatori: 31' Meli

J. Stabia (4-3-3): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich; Andreoni; Buglio, Leone (79′ Maselli), Erradi (65′ Folino); Bentivegna 27′ Meli), Candellone (79′ Rovaglia), Piscopo (79' Piovanello). All. Pagliuca. A disp. D'Amore, Esposito, Gerbo, Guarracino, La Rosa, Mignanelli, Picardi, Ruggiero, Signorini, Vimercati.

Catania (4-3-3): Bethers; Bouah (46' Castellini), Silvestri, Curado, Mazzotta; Zammarini (83' Dubickas), Quaini (83' Landinetti), Zanellato (62' Sarao); Chiricò, Di Carmine, Marsura (62' Rizzo). All. Tabbiani. A disp. Albertoni, Deli, Lorenzini, Maffei, Privitera, Torrisi.

Arbitro: Caldera

Ammoniti: Curado (C), Erradi (J), Silvestri (C), Sarao (C), Chiricò (C), Rizzo (C)