Virtus Francavilla - Sorrento 1-5: costieri da prova super, il tabellino Le doppiette di Ravasio e Vitale con il gol di Scala a Francavilla Fontana

Vittoria splendida a Francavilla Fontana e continuità per il Sorrento. Finale di 4-1 con i costieri sulla Virtus: subito Ravasio e Vitale per due gol in pochi minuti che garantiscono tantissimo agli uomini di Maiuri. Izzillo prova a rilanciare subito i padroni di casa, ma i rossoneri trovano il terzo gol con la doppietta di Vitale al 30'. Controllo per gli ospiti che firmano il 4-1 con Scala all'ora di gioco e il 5-1 con la doppietta anche per Ravasio.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ottava Giornata

Virtus Francavilla - Sorrento 1-5

Reti: 14’ pt, 38’ st Ravasio (S), 19’pt, 30’ pt Vitale, 25’ pt Izzillo (V), 17’ st Scala (S)

V. Francavilla (3-5-2) Forte, De Marino, Monteagudo, Biondi (1’ st Latagliata), Di Marco, Artistico (39’ st Zuppel), Izzillo (43’ st Carella), Risolo, Macca (13’ st Polidori), Accardi, Giovinco (39’ st Martina). All. Cudazzo. A disp. Carretta, Lucatelli, Gavazzi, Lo Duca, Yakubiv, Vapore, Enyan, Fekete

Sorrento (4-3-3): Marcone, Todisco, Vitale, La Monica (27’ st Panelli), Fusco, Scala (42’ st Colombini), Cuccurullo (38’ st Messori), Blondett, De Francesco (42’ st Bonavolontà), Loreto (43’ st Caravaca), Ravasio. All. Maiuri. A disp. Del Sorbo, D’Aniello, Martignago, Petito, Vitiello, Kone. All. Maiuri

Arbitro: Di Cicco

Ammoniti: Fusco, Blondett (S)

Recupero: 3’pt, 5’st

Foto: pagina ufficiale Facebook Sorrento Calcio 1945