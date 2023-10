Il Volley Napoli presenta la stagione: "Vi facciamo vedere chi siamo" l’inizio dei campionati di serie si fa sempre più vicino.

Il Volley Napoli è ormai entrato nel vivo della nuova stagione. Dopo settimane di allenamenti, l’inizio dei campionati di serie si fa sempre più vicino, soprattutto per la prima squadra che si prepara a competere in Serie C.

Le squadre per la prossima stagione

Nel campionato regionale, la squadra di punta della società partenopea, è affidata alla guida della nuova allenatrice in maglia azzurra Veronica Masella, con Mariano Catelli secondo allenatore.

Il Volley Napoli si presenta inoltre ai nastri di partenza con formazioni sempre al femminile anche in Serie D, allenata da mister Alessandro Maione, con il supporto tecnico di Alfonso Vecchione, e in Prima Divisione, con Alfonso Vecchione primo allenatore e Manuela Dell’Aquila allenatrice in seconda.

La società parteciperà anche a campionati di categoria con l’Under16, Under14 ed Under13.

La presentazione di giovedì 19

Il club azzurro presenterà gli obiettivi per il prossimo anno giovedì 19 ottobre alle ore 20:00 presso la Multicenter School a Pozzuoli in Via Campana 270. Un momento per condividere con sponsor, atlete, famiglie e tifosi la passione per lo sport della pallavolo e i progetti del Volley Napoli per la stagione che si appresta ad iniziare.

In occasione dell’incontro di giovedì verranno dunque presentate le squadre, i rispettivi allenatori ed anche il kit con cui il club azzurro affronterà la stagione.