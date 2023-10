Pallanuoto, il Setterosa di Silipo pronto per il raduno di Ostia Dal 22 al 25 ottobre al Centro Federale quattro giorni di intensi allenamenti.

Dopo il bronzo vinto ai Mondiali di Fukuoka, il Setterosa di Carlo Silipo è pronto per preparare l’assalto al 2024 quando si confronterà con Europei e Mondiali per conquistare il pass Olimpico. Parigi 2024 è l’obiettivo finale, ultima tappa di un percorso per nulla scontato ma ampiamente alla portata delle azzurre. Intanto dal 22 al 25 ottobre il gruppo azzurro si ritroverà presso il Centro Federale di Ostia. Il tecnico napoletano Silipo ha comunicato la lista delle convocate per questa quattro giorni di intenso lavoro.

Le atlete convocate sono Silvia Avegno (Matarò), Sofia Giustini (Sabadel), Lucrezia Cergol e Sara Cordovani (Pallanuoto Trieste), Carlotta Meggiato (Plebiscito Padova), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Rapallo Pallanuoto), Caterina Banchelli, Olimpia Sesena, Giuditta Galardi e Agnese Cocchiere (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viacava, Chiara Tabani, Giuseppina Condorelli, Dafne Bettini, Veronica Gant e Morena Leone (L'Ekipe Orizzonte Catania), Marta Giuffrida (Brizz Nuoto) e aggregata Domitilla Picozzi (SIS Roma). Nello staff, con il commissario tecnico Carlo Silipo, gli assistenti Cosimino Di Cecca e Elena Gigli, il preparatore atletico Valerio Viero, il fisioterapista Federica Ancidei, il team manager Barbara Bufardeci e il medico Gioia Stefinlongo.